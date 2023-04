"Herz schmerzt": Tammy Hembrow teilt niedliche Familienfotos

Tammy Hembrow (28) zeigt sich von ihrer emotionalen Seite. Die Fitness-Influencerin und ihr Ex-Verlobter Reece Hawkins haben zwei gemeinsame Kinder: Ihren Sohn Wolf und ihre Tochter Saskia. Im vergangenen Juni ist die gebürtige Australierin erneut Mama geworden – von dem Kindsvater Matt Poole trennte sie sich allerdings kurz nach der Geburt. Weil es im Liebesleben der Blondine momentan wohl nicht ganz rund läuft, weiß die dreifache Mama ihre Familie umso mehr zu schätzen: Tammy teilt nun nicht nur süße Familienfotos, sondern auch emotionale Worte.

Auf Instagram präsentiert sich die Beauty mit ihren Kids Wolf, Saskia und Posy im Partnerlook auf einem Sessel: Während die Mama und ihre zwei Mädels Klamotten in der Farbe Altrosa tragen, posiert Wolf lässig in einem beigefarbenen Hemd und einer passenden Hose. "Wenn man sie so sehr liebt, dass einem das Herz schmerzt", schreibt die 28-Jährige total gerührt von diesem Schnappschuss.

Dass Tammy erst im Juni 2022 ihren jüngsten Sprössling zur Welt gebracht hat, merkt man ihr nicht an: Zu einem Event in Sydney erschien die dreifache Mama in einem figurbetonten Kleid, das am Bauch ausgeschnitten war. Dabei gab sie einen Blick auf ihr durchtrainiertes Sixpack frei – von einem After-Babybauch war nichts mehr zu sehen!

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit ihren Kindern im April 2023

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrows Kinder Wolf, Saskia und Posy

Backgrid AU / BACKGRID Tammy Hembrow bei der Fenty Beauty Halftime After Party in Sydney, 2023

