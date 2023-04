Keke Palmer tanzt mit ihrem neugeborenen Sohn in süßem Video

Keke Palmer (29) schwebt im Mama-Glück! Im vergangenen Dezember hatte die Schauspielerin überraschend im TV verkündet, dass sie mit ihrem Partner Darius Jackson ihr erstes Kind erwartet. Ihre Fans hielt sie auf Social Media über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden. Im Februar war es dann endlich so weit und ihr Sohn kam auf die Welt. Nun teilt Keke ein süßes Video mit dem kleinen Leodis!

Auf Instagram gibt die Sängerin einen Einblick in ihr Leben als Neu-Mama: Mit Leo auf dem Arm wackelt sie gut gelaunt zu Rapmusik hin und her, schneidet Grimassen und küsst ihren etwa fünf Wochen alten Sohn. "Erst im letzten April habe ich darüber 'gescherzt', schwanger zu sein … wir haben dich manifestiert, kleiner Kumpel! Ich liebe es, mit dir abzuhängen und du siehst einfach nur aus wie ein Höhlenmensch." Da ihr Nachwuchs etwas genervt zur Seite schaut, fügt sie hinzu: "Er hat schon genug von mir."

Kekes Follower sind entzückt von dem niedlichen Clip. "Er ist so liebenswert!!! Sein Blick sagt 'Bitte ruf Oma an, denn Mama flippt schon wieder aus'", kommentiert ein Fan. "Der kleine Mann begreift gerade, was ihn außerhalb des Mutterleibs erwartet. Ich freue mich so für dich", verkündet ein anderer User.

Twitter / KekePalmer Keke Palmer, Darius Jackson und ihr gemeinsamer Sohn Leodis, März 2023

Getty Images Keke Palmer im Oktober 2022

Instagram / dvulton Leo Andrellton im März 2023

