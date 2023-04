Kim-Sample im neuen Song: Disst Drake damit etwa Kanye West?

Will er ihm eins auswischen? Drake (36) gilt in der Musikbranche als Sympathieträger und viele Kollegen feiern ihn nicht zuletzt aufgrund seines Charakters. Doch mit einem anderen Rapstar kam der "One Dance"-Interpret bisher tatsächlich nicht sonderlich gut aus – und zwar mit Kanye West (45). Dass nach wie vor schlechtes Blut zwischen den zwei Musikern fließt, soll wohl durch einen kurzen Stimmauftritt von Kanyes Ex Kim Kardashian (42) in Drakes neuem Song bewiesen werden: Disst er hiermit etwa Kanye?

Im Rahmen der "The Fry Yiy Show" auf dem Radiosender SiriusXM wurde der offiziell noch unveröffentlichte Song abgespielt. An einer Stelle in dem Track ist Kim zu hören, wie sie mit ihrer Mutter Kris Jenner (67) redet und sagt: "Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt unglücklich zu sein." Die Worte stammen aus einer Episode von Keeping up with the Kardashians aus dem Jahr 2021, in welcher die "Skims"-Gründerin mit ihrer Mama anscheinend die Entscheidung diskutiert, sich von Kanye scheiden zu lassen.

Es heißt, es spreche für sich, dass Drake genau diesen Satz von Kim mit der entsprechenden Hintergrundgeschichte in seinem Lied verwendet hat. Laut Just Jared sei es jedoch unklar, ob der offiziell noch nicht veröffentlichte Song tatsächlich auf den Markt kommt. Denn für das genutzte Sample brauche der "Hotline Bling"-Interpret zuvor die Erlaubnis vonseiten der Kardashians.

Anzeige

Getty Images Drake, Musiker

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West, Ex-Paar

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de