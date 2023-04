Kinderwunsch: So stellt sich Lisa Straube ihre Zukunft vor

Lisa Marie Straube (22) hat eine klare Vorstellung. Die Tischtennisspielerin sorgte in den vergangenen Jahren mit ihrem Liebesleben für jede Menge Aufsehen: 2021 wurde ihr noch ein Flirt mit dem Fußballer Mats Hummels (34) nachgesagt, danach dichtete man ihr eine Romanze mit dem Rapper Drake (36) an. Auch wenn die Influencerin ihre Fans über ihr Liebesleben im Dunkeln tappen lässt, ist eine Sache für sie klar: Lisa möchte auf jeden Fall in den nächsten Jahren Kinder bekommen.

Ein Fan der Brünetten wollte im Zuge eines Q&As auf Instagram wissen, wo sie sich in fünf bis zehn Jahren sieht. "Für mich steht die Familie an erster Stelle und Kinder zu bekommen, gehört für mich persönlich auch dazu", antwortete die Beauty auf die Frage. Allerdings wolle sie sich nicht allzu sehr darauf festlegen. So erklärte sie: "Ich lasse es auf mich zukommen. Natürlich hat man immer diese 'Traum'-Vorstellung, aber im Endeffekt kommt es immer anders, als man denkt, was nichts Schlechtes heißen muss."

Hat Lisa vielleicht auch schon einen Mann in Aussicht, mit dem sie sich eine eigene Familie vorstellen könnte? Schließlich haben sowohl sie als auch der Too Hot To Handle: Germany-Star Akka gemeinsame Bilder in ihren Storys geteilt, auf denen sie ziemlich vertraut miteinander wirken. "Sind wir nicht süß zusammen?", hatte die 22-Jährige dabei provokant ihre Follower gefragt.

Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Influencerin

Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Straube im März 2023

Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube und Furkan Akkaya

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de