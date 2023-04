"Let's Dance": Strenge Ekat war für Mimi Kraus kein Problem!

Mimi Kraus (39) war rundum zufrieden! Eigentlich schwebt der einstige Handballprofi aktuell mit Profitänzerin Mariia Maksina (25) über das Parkett, um den Let's Dance-Sieg für sich zu gewinnen. Aufgrund des Partnertauschs mussten sich die beiden jedoch vorerst trennen. Stattdessen musste der Sportler sein Können an der Seite von Ekaterina Leonova (35) unter Beweis stellen – und sie soll einen ganz schön harten Ton drauf haben! Doch war Ekat wirklich so streng? Im Promiflash-Interview spricht Mimi Klartext!

Mit Promiflash spricht Mimi nach der Show am Freitag über seine gemeinsame Zeit mit Ekat und verrät, dass sich die beiden gut aufeinander eingestimmt hätten. Immerhin haben sich die beiden bereits im Voraus bestens bei ihren ursprünglichen Tanzpartnern übereinander informiert. Doch ist die gebürtige Russin im Training wirklich so streng? "Nein, ich glaube, es hat einfach gepasst. [...] Und das hat einfach super funktioniert. Wir hatten eine richtig coole Woche, viel Spaß und viel, viel Schweiß", erzählt der 39-Jährige und fügt hinzu, dass er sich auch mit Ekat auf der Tanzfläche "fallen lassen" konnte.

Dennoch freue sich Mimi, in der kommenden Woche wieder mit Mariia zu tanzen. "In den fünf, sechs Wochen baust du schon eine Beziehung auf mit deiner Tanzpartnerin und vertraust ihr natürlich", schwärmt er gegenüber Promiflash. Nun wieder mit der 25-Jährigen ins Training zu starten, fühle sich "wie heimkommen" an.

