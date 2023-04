Miranda Kerr sieht das Muttersein als lohnende Erfahrung

Sie ist dreifache Mama! Model Miranda Kerr (39) wurde 2011 zum ersten Mal Mutter. Ihr Sohn Flynn (12) stammt aus ihrer Ehe mit Orlando Bloom (46). Das Paar trennte sich 2013, sie sind aber noch immer gute Freunde und kümmern sich gemeinsam um Flynn. Ihre Beziehung zu Ehemann Evan Spiegel (32) krönten die beiden mit den Söhnen Hart und Miles. Zu ihrem anstehenden Geburtstag reflektiert sie nun darüber, was ihr wichtig ist. Miranda erklärt jetzt, warum Muttersein für sie so bedeutend ist!

Vor ihrem anstehenden 40. Geburtstag spricht Miranda in einem People-Video auch über die wichtigen Lektionen, die sie in ihrem Leben gelernt hat. "Die Mutter meiner drei gesunden Söhne zu sein, ist die beste Erfahrung meines Lebens. Ich habe gelernt, dass ich zu mehr fähig bin, als ich gedacht habe. Mehr Liebe, mehr Geduld, ich bin anpassungsfähiger geworden. Ich lerne jeden Tag so viel von ihnen", schwärmt das Model. Bei der Schwangerschaft mit ihrem ersten Sohn Flynn sei sie noch sehr nervös gewesen. Bei Hart und Miles sei sie allerdings entspannter gewesen.

Über ihre Söhne erklärt die 39-Jährige weiter: "Ich liebe es, die Welt durch ihre Augen zu sehen. Sie sind alle so verschieden, jeder trägt etwas Individuelles zur Familie bei. Ich bin so dankbar, dass ich drei herzensgute, sich gut benehmende Söhne habe." Sie habe auch erkannt, dass Kinder das nachahmen, was ihnen vorgelebt wird.

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr bei der Met Gala 2022

Instagram / mirandakerr Miranda Kerr mit der Geburtstagstorte für Sohn Myles

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr auf der Baby2Baby-Gala im November 2021

