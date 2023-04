Mutter-Tochter-Tag: Ashley Tisdale genießt Zeit mit Jupiter

Ashley Tisdale (37) und ihre Tochter Jupiter Iris French (2) lassen es sich so richtig gut gehen! Bekannt ist die Schauspielerin vor allem für die Disney-Channel-Produktionen "Hotel Zack & Cody" und High School Musical. Aber auch als Sängerin und Synchronsprecherin hat sie sich einen Namen gemacht. 2021 wurden die Beauty und ihr Partner Christopher French (40) zum ersten Mal Eltern. Die Zeit mit Töchterchen Jupiter genießt Ashley nun mit einem Mutter-Tochter-Tag!

Auf Instagram lässt die 37-Jährige ihre Follower an ihrem gemeinsamen Tag mit Jupiter teilhaben. Zunächst ging es für das Mutter-Tochter-Gespann an den Strand. Dabei durfte selbstverständlich allerlei Spielzeug für die Zweijährige nicht fehlen. Auch mit einem glücklichen Selfie beglückt die Einfachmama ihre Fans. Dazu schreibt der einstige Disney-Star: "Glücklicher Ort". Den Tag ließ Ashley schließlich mit einem kalten Getränk ausklingen.

Nicht bloß die "Scary Movie"-Darstellerin versucht so viel Zeit wie möglich mit dem kleinen Nesthäkchen zu verbringen – sondern auch ihr bester Freund Austin Butler (31) hat Jupiter bereits fest in sein Herz geschlossen! "Gleich am Tag nach der Geburt hat er uns im Krankenhaus per Videocall angerufen. Trotz seines vollen Terminkalenders nimmt er sich immer Zeit", schwärmte Ashley zuvor im Interview mit Us Weekly.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Christopher French und Jupiter Iris French im März 2023

Instagram / ashleytisdale Jupiter Iris French und Ashley Tisdale im April 2023

Getty Images Austin Butler bei den Oscars 2023

