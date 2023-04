Russell Crowe scherzt über Leonardo DiCaprios Beziehungen

Russell Crowe (58) macht sich über die Dating-Geschichten von Leonardo DiCaprio (48) lustig! Generell ist bekannt, dass sich bei dem Titanic-Darsteller in den vergangenen Jahren ein Muster beim Kennenlernen von Frauen abgezeichnet hat – fast alle seine Freundinnen waren jünger als 25 Jahre. Und das scheint Leonardo in der kommenden Zeit wohl auch nicht ändern zu wollen. Sein Schauspielkollege Russell macht deswegen jetzt Witze über ihn.

Der "Die Mumie"-Darsteller war in der Radio-Morning-Show "Fitzy and Wippa with Kate Ritchie (44)" zu Gast – dabei verriet er, dass er Kate einmal dem heute 48-Jährigen vorgestellt habe. "Okay, aber das war, als du noch jünger warst", ergänze er die Aussage und scherzte weiter: "Aber nicht älter als 22!" Denn sonst wäre die Radiomoderatorin vielleicht schon zu alt für Leonardo gewesen. Das sorgte für einen herzhaften Lacher beim Host der Radio-Show.

Wenn man die vergangenen Beziehungen des Schauspielers Revue passieren lässt, ist tatsächlich auffällig, dass er einige Beziehungen beendete, bevor seine Freundinnen 25 Jahre alt wurde. Beispielsweise kam er 2018 mit dem Model Camila Morrone (25) zusammen – damals war sie 20. Doch einen Monat nach ihrem 25. Geburtstag ging die Beziehung in die Brüche.

Getty Images Russell Crowe, Filmstar

Getty Images Kate Ritchie im September 2019

Getty Images Russell Crowe im Dezember 2022

