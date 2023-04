Sara Kulka zu Alkohol: "Nie wieder möchte ich so aussehen"

Sie sagte dem Alkohol den Kampf an! Sara Kulka (32) ist ein deutsches Model und eine erfolgreiche Fernsehdarstellerin. Ihre Bekanntheit verdankt die Blondine der Castingshow Germany's next Topmodel, bei der sie den fünften Platz belegte. Nachdem sie an weiteren Realityshows teilgenommen hatte, ist sie inzwischen zweifache Mutter und glücklich verheiratet. Ihr Privatleben hält Sara größtenteils aus der Öffentlichkeit raus: Jetzt überraschte sie mit einer emotionalen Beichte im Netz!

"Nie wieder möchte ich so aussehen und in diesem Zustand sein", schreibt das Model in ihrer Instagram-Story. Dabei bezieht sich Sara auf einen Beitrag vom vergangenen Jahr, in dem sie verkündete, keinen Alkohol mehr trinken zu wollen. "Ich bin kein Mensch für halbe Sachen, deswegen habe ich mir geschworen, nie wieder einen Tropfen von diesem Zeug in meinen Körper und mein Gehirn zu lassen", erzählt sie außerdem. Für sie sei Alkohol pures Gift.

Grund für diesen Entschluss vor einigen Monaten sei gewesen, dass es ihr körperlich und psychisch nach dem Alkoholkonsum überhaupt nicht gut gegangen sei. Außerdem gab sie damals zu: "Meinen schlimmsten Fehler habe ich begangen, als ich betrunken war und bin am nächsten Morgen in der Klinik aufgewacht." Sie freue sich darauf, gute Momente ohne Alkohol erleben zu können.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren beiden Kindern, April 2022

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Februar 2022

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Kindern

