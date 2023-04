Blake Shelton und Gwen Stefani begeistern im Partnerlook

Sie stellen ihre Liebe gerne zur Schau! Gwen Stefani (53) und ihr Mann Blake Shelton (46) sind beide bekannte Größen in der Musikwelt und lernten sich bei den Dreharbeiten zu der amerikanischen Version von The Voice kennen. Im November 2015 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich, im Juli 2021 heirateten sie in Blakes Heimatstaat Oklahoma. Zu den CMT Awards erschienen Blake und Gwen jetzt sogar im Partnerlook!

Bei den CMT Awards am 2. April kam das Paar wie gewöhnlich zusammen auf den roten Teppich. Ungewöhnlich war jedoch der Look des Paares: Normalerweise glänzt Gwen neben ihrem Gatten in ausgefallenen Roben und Minikleidern. Diesmal erschien die Sängerin im gleichen Sakko wie Blake und auch ihre Krawatten matchten. Mit ihrem glitzernden Minirock verlieh sie ihrem Outfit aber doch etwas Glamour. Den Look rundete das No Doubt-Mitglied mit schwarzen, flauschigen Moonboots ab. Bei ihrem Make-up setzte sie auf knallroten Lippenstift und einen sexy Cat-Eye-Look. Blake vollendete sein Styling eher unaufgeregt mit lässigen Jeans und Cowboy-Boots.

Auch auf anderen Red-Carpet-Events begeisterte das Paar bereits mit seinen Looks. Der große Auftritt gehört dabei jedoch meist Gwen. Im People Magazine-Interview sprach Blake über ihre Outfits: "Ich vergesse jeden Tag, dass sie Gwen Stefani ist. Ich wurde buchstäblich fast ohnmächtig, als ich sie in ihrem Bühnenlook sah."

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani bei den CMT Music Awards 2023

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani bei den 48. AFI Life Achievement Awards

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton bei den Grammys

