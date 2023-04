Bluthochdruck: Robert Geiss kann das Messen nicht leiden!

Auch ein Millionär muss manchmal Dinge machen, die ihm unangenehm sind! In einer ein paar Wochen alten Folge von Die Geissens wurde bei Robert Geiss (59) festgestellt, dass er einen viel zu hohen Blutdruck hat. Laut ärztlicher Meinung solle der Vater von Davina (19) und Shania (18) mal einen Gang zurückschalten und besser auf seine Gesundheit achten. Der Unternehmer scheint sich aber nicht aus dem ganzen Trubel rauszunehmen wollen – noch dazu kann Robert das ständige Blutdruckmessen gar nicht leiden!

"Bist du bescheuert? Guck dir das hier an!", beschwert sich Robert in der aktuellen Folge ihrer Reality-TV-Doku "Die Geissens". "Das hat wehgetan, hier sind jetzt lauter Druckstellen", jammert der Business-Man. Allgemein regt er sich über die Prozedur auf: "Man darf nichts trinken, nichts rauchen und keinen Sport machen. Da fragt man sich, welcher Idiot hat sich so was ausgedacht?" Auch das fünf Minuten still sein vor dem medizinischen Eingriff stellt für Robert eine Schwierigkeit dar.

Trotzdem lässt er das Blutdruckmessen brav über sich ergehen – 150 zu 90 zeigt das Gerät an. “Das ganze scheint wohl eine größere Nummer zu werden mit dem Blutdruck, wir müssen das mal im Auge behalten", schließt der TV-Star später und macht sich auf ein paar Runden auf der Jacht zu laufen, um sich ein bisschen zu bewegen.

Getty Images Carmen und Robert Geiss beim Parfüm-Launch 2016 in Köln

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss mit seiner Familie

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss in der Wüste

