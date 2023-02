Tägliche Kontrolle: Robert Geiss hat erhöhten Blutdruck

Robert Geiss (59) muss ab sofort mehr auf sich achten! Die berühmte Familie wurde zuletzt vom slowakischen Wirtschaftsminister Richard Sulík in die Slowakei eingeladen. Dort staunten die TV-Persönlichkeiten nicht schlecht: Sie wurden dort von slowenischen Fans belagert und gefeiert. In der Slowakei unterzog sich die Familie Geißen auch einem Luxus-Treatment. Dabei wurde bei Robert von einem Arzt etwas Besorgnis erregendes festgestellt!

Unter anderem kontrollierten Carmen und Robert in der aktuellen Folge von "Die Geissens" ihren Blutdruck. Während bei der Millionärsgattin alles im grünen Bereich war, stellte der Arzt bei Robert einen erhöhten Wert fest. Für Robert keine Überraschung. "Hohen Blutdruck zu haben bei euch drei Frauen ist doch normal", witzelte er. Er müsse von nun an ein bisschen mehr auf sich achten. "Dreimal am Tag Blutdruck messen und davor fünf Minuten ruhig sitzen", erklärte er. Doch für Robert wird das wohl alles andere als einfach: "Die fünf Minuten ruhig sitzen kriege ich ja schon gar nicht hin", scherzte er.

Die jüngsten Ereignisse dürften allerdings dafür sorgen, dass Roberts Blutdruck noch weiter in die Höhe schnellt. Gerüchten zufolge soll Shania Geiss (18) angeblich den Luxus-Influencer Sascha Stammer gedatet haben – sogar vermeintliche Chatverläufe kursierten. Daraufhin schalteten die Geissens aber ihren Anwalt ein – mit dem Ergebnis: "Meine Mandantin kennt ihn nicht. [...] Er hat eine Unterlassungsverpflichtungserklärung abgegeben."

Anzeige

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss macht ein Bild

Anzeige

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss mit seiner Familie

Anzeige

Instagram / south.ghost Sascha Stammer, Luxus-Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de