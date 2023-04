Hilaria und Alec Baldwin haben sich vor elf Jahren verlobt

Dieses Paar feierte ein süßes Jubiläum! Hilaria (39) und Alec Baldwin (65) gehen schon seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben: Die Yoga-Lehrerin und der US-amerikanische Schauspieler hatten sich 2012 das Jawort gegeben und ihre Familie seitdem immer wieder vergrößert. Die beiden haben inzwischen sieben gemeinsame Kinder. Trotzdem sind sie offenbar noch verliebt wie eh und je: Vor wenigen Tagen feierten Hilaria und Alec den elften Jahrestag ihrer Verlobung!

Am Samstag veröffentlichte Alec ein liebevolles Posting auf seinem Instagram-Account: Er teilte ein Foto, auf dem Hilaria umringt von ihren Kids auf dem Boden liegt. "Heute vor elf Jahren habe ich mich mit einem wunderbaren Menschen verlobt", schwärmte der "A Star Is Born"-Darsteller und machte seiner Frau eine Liebeserklärung: "Elf Jahre, sieben Kinder und ein Meer von Erinnerungen später. Ich liebe dich, Hilaria."

Und auch Hilaria meldete sich an dem Jahrestag in den sozialen Medien zu Wort. Die Autorin teilte einen Schnappschuss in ihrer Story, auf dem sie gemeinsam mit Alec in einem Fahrstuhl posiert und zufrieden lächelt. "Ich habe mich heute vor elf Jahren verlobt", freute sie sich und garnierte das Posting zudem mit einem lilafarbenen Herz-Emoji.

Instagram / alecbaldwininsta Hilaria Baldwin mit ihren Kindern

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im April 2022

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin im April 2023

