Kugelrunder Bauch: Hochschwangere Rumer Willis gesichtet

Letzte Erledigungen? Rumer Willis (34) und ihr Partner Derek Richard Thomas erwarten aktuell ihren ersten Nachwuchs. Die Schwangerschaft verkündete das Paar im vergangenen Dezember, nachdem sie einen Monat zuvor die Beziehung bekannt gegeben hatten. Wie der Babybauch der Schauspielerin andeutet, scheint die Geburt nicht in allzu weiter Ferne zu liegen. Dies bewies Rumer abermals beim Einkaufsbummel – mit Derek im Schlepptau!

Die 34-Jährige und ihr Freund wurden am Sonntag in Los Angeles gesichtet. Auf den Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, erkennt man den deutlich gewachsenen Babybauch der "House Bunny"-Darstellerin. Sie trägt ein türkis-weiß gemustertes Midikleid und dazu eine senfgelbe Strickjacke. Dabei hat sie ihre Haare zu einem Dutt hochgesteckt. Der 28-jährige Musikproduzent hat ein weites Hemd, eine schwarze Skinny-Jeans und Cowboystiefel an. Händchenhaltend laufen die baldigen Eltern zu ihrem Auto.

Die älteste Tochter von Bruce Willis (68) und Demi Moore (60) veranstaltete Mitte März – in Anwesenheit von Freunden und Verwandten – eine Babyparty, um die bevorstehende Ankunft des neusten Familienmitglieds zu feiern. Page Six berichtete: Papa Bruce soll bei der Veranstaltung jedoch gefehlt haben.

Getty Images Rumer Willis und Derek Richard Thomas im November 2022

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrem Partner Derek Richard Thomas

Getty Images Bruce Willis mit seiner Tochter Rumer Willis

