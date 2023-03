Schon bald so weit? Rumer Willis präsentiert ihren Babybauch

Rumer Willis (34) bekommt demnächst Familienzuwachs! Die Tochter von Hollywood-Legende Bruce Willis (68) und Demi Moore (60) hatte im November 2022 die Beziehung zu dem Musiker Derek Richard Thomas bestätigt. Nur einen Monat später überraschte die Schauspielerin dann mit tollen Neuigkeiten: Sie ist schwanger! Ihr erstes Baby dürfte auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen – Rumers Bauch ist schon kugelrund!

Auf neusten Paparazzi-Fotos ist die 34-Jährige in Los Angeles unterwegs. Bei ihrem Ausflug setzt die werdende Mama ihre Schwangerschaftskurven mit einem lässigen Outfit in Szene: Rumers große Babykugel wird von einem engen bodenlangen Kleid betont. Dazu kombiniert sie eine graue Strickjacke und offene Schuhe. Ihren Look rundet die Hochschwangere mit einer edlen Ledertasche ab.

Die "House Bunny"-Darstellerin freut sich offenbar schon sehr darauf, zum ersten Mal Mama zu werden. "Es ist eines dieser seltsamen Dinge, von denen ich weiß, dass sie manchmal so klar sind, wie 'Oh, ich will eine Musikerin sein, ich will das', und für mich war es nie eine Frage, dass ich eine Mutter sein wollte", erklärte die Beauty vor einigen Wochen im Podcast "Bathroom Chronicles".

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrem Partner Derek Richard Thomas

Getty Images Rumer Willis und ihre Mutter Demi Moore

Instagram / rumerwillis Rumer Willis, Schauspielerin

