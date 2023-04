Nach Krebs-Diagnose: Patrice Aminati dankt für Anteilnahme

Patrice Aminati muss einen Schicksalsschlag verkraften: Die Frau des beliebten TV-Moderators Daniel Aminati (49) ist an schwarzem Hautkrebs erkrankt. Die Ärzte stellten bei einer Routineuntersuchung zudem fest, dass die Erkrankung Metastasen gebildet hat. Die Mutter einer Tochter wurde daraufhin bereits operiert. Jetzt meldet sich Patrice erstmals seit der Diagnose im Netz zu Wort, um sich für die lieben Nachrichten ihrer Community zu bedanken.

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die stolze Mama einen rührenden Text. "Wir lesen gerade jede Nachricht, jede Zeile, jedes Zeichen... Wenn ich jetzt Danke sage, kann es nicht mein Gefühl der Dankbarkeit und der Stärke, die ihr mir schenkt, ausdrücken", betont die 29-Jährige und fügt hinzu: "Vor mir, vor uns liegt noch einiges – aber wir werden es schaffen. Nicht allein zu sein und so viel Anteilnahme, so viel Unterstützung zu erfahren, macht mich stark."

Neben der Unterstützung der Fans kann Patrice aber natürlich auch auf den Beistand ihres Mannes Daniel zählen. Der Moderator schwärmte bereits auf Social Media davon, dass seine Liebste ihre positive Haltung zum Leben beibehält: "Sie ist unglaublich tapfer und begegnet diesem Schicksalsschlag mit einer bewundernswerten Zuversicht."

Instagram / patrice.eva Daniel und Patrice Aminati im Dezember 2022

Instagram / danielaminati Patrice und Daniel Aminati im März 2023

Instagram / danielaminati Daniel und Patrice Aminati im Juni 2022

