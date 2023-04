Wegen heftigem Streit: Bam Margera fliegt aus dem Hotel

Er musste das Hotel verlassen! Bam Margera (43) ist ein amerikanischer Skateboarder. An Bekanntheit gewann er durch seine Teilnahme an den Reality-Comedy-Serien "Jackass" und "Viva La Bam". In seinem Privatleben gerät der 43-Jährige immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt und auch seine Ex Nicole Boyd hat genug von ihm – sie plant, eine einstweilige Verfügung gegen ihn einzureichen. Jetzt sorgte Bam erneut für Trubel und wurde daraufhin aus seinem Hotelzimmer geschmissen!

Eine Quelle der Strafverfolgungsbehörden erzählte TMZ, dass jemand Schreie aus dem Hotelzimmer des Skateboarders gehört habe. Da der Anrufer besorgt über mögliche häusliche Gewalt gewesen sei, rief er die Polizei. Die soll daraufhin mit Bam gesprochen und festgestellt haben, dass er am Telefon mit seiner Ex gestritten habe. Außerdem sei eine fremde Frau in seinem Hotelzimmer gewesen, verletzt war sie jedoch nicht. Nach der hitzigen Situation bat man beide, das Hotel zu verlassen.

Erst kürzlich sorgte die TV-Persönlichkeit für Schlagzeilen, nachdem er wegen Trunkenheit verhaftet worden war. So soll die Polizei in eine Bar gerufen worden sein, in der sich Bam in einem lautstarken Streit mit einer Frau befand. Weil der Stuntman so betrunken war, dass seine Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt war, wurde er verhaftet. Bei der Frau soll es sich um seine Ex Nicole gehandelt haben.

Getty Images Bam Margera und Nicole Boyd im Januar 2013

Instagram / captiancreamstain Bam Margera im März 2023

Instagram / bam__margera Bam Margera, TV-Bekanntheit

