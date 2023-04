Bald Realität? "Harry Potter"-Serie für HBO Max in Planung

Die Geschichte neu erzählt! Vor über 20 Jahren erschien 2001 die erste Verfilmung der siebenteiligen Romanreihe Harry Potter. Die Adaptionen des von J.K. Rowling (57) geschriebenen Abenteuers gelten als eine der erfolgreichsten Filmreihen Hollywoods. Nachdem die Saga 2011 ihr Ende gefunden hatte, folgte von 2016 bis 2022 die Spin-off-Filmtrilogie Phantastische Tierwesen. Nach etlichen Spekulationen über eine mögliche Serie scheint einer Neuinterpretation fast nichts mehr im Wege zu stehen!

Wie unter anderem The Wrap berichtete, ist die Produktionsfirma Warner Bros. Discovery in der Planung, eine TV-Serie für den Streamingdienst HBO Max zu produzieren. Diese hätte nichts mit der Filmreihe zu tun und wäre eine komplett neue Adaption. Jede Staffel soll dabei jeweils ein "Harry Potter"-Buch behandeln. Um das Projekt endgültig zu realisieren, befinde sich Warner Bros. im Gespräch mit J.K. Rowling – welche die kreative Kontrolle über jede Verwendung ihrer Werke hat. Die Britin soll als Produzentin agieren, würde jedoch nicht als Schöpferin der Serie genannt werden.

Joanne geriet in den vergangenen Jahren vermehrt in die Kritik: via Twitter tätigte sie Aussagen, die gegenüber transsexuellen Personen als diskriminierend verstanden wurden. "Harry Potter"-Darsteller Daniel Radcliffe (33) und Emma Watson (32) distanzierten sich von ihr.

