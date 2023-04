Das "Prominent getrennt"-Spiel sorgt für heftige Ausraster

Dieses Spiel hatte es in sich! In der Realityshow Prominent getrennt kämpfen Ex-Paare gemeinsam um den Sieg und eine damit verbundene Gewinnsumme. Dabei treten sie nicht selten nach einem öffentlichen Rosenkrieg erstmals wieder vor die Kameras und müssen dabei ihre Streitigkeiten hinten anstellen: Denn in verschiedenen Challenges müssen sie als starkes Team zusammenarbeiten. In der aktuellen Folge sollten die Verflossenen Fingerspitzengefühl und Köpfchen beweisen. Stattdessen kam es zu heftigen Ausrastern!

"Lass mich einfach einmal den scheiß Weg sagen", schreit Kandidat Juliano seine Ex Sandra Janina (23) an, als die beiden versuchen, das Spiel zu bewältigen. Die Aufgabe: Eine Kugel durch einen Parkour balancieren und währenddessen Quizfragen beantworten. Doch auch Jakub (27) wird mächtig wütend: "Junge, dann mach’s doch selber! [...] Geh mir nicht auf den Sack!” Mit seinem heftigen Ausraster bringt der 27-Jährige seine Noch-Ehefrau Kate Merlan (36) zum Weinen. Kandidat Fabio De Pasquale kämpft ebenso mit den Tränen, denn das Spiel sei das schlimmste seines Lebens gewesen.

Auch die übrigen Kandidaten hatten Schwierigkeiten, die Ruhe zu bewahren, kriegten aber noch die Kurve. Ex-Paar Karina Wagner (27) und Gustav Masurek (33) verstanden sich nach einigen anfänglichen Reibereien besser und auch Michelle Kmy und Marc-Robin bewiesen nach kurzer Zeit Teamgeist. Gloria Glumac und Nikola Glumac keiften sich erneut heftig an, sind letztendlich jedoch stolz, das Spiel gemeistert zu haben.

