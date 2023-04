Jean Todt macht sich für seinen engen Freund Schumi stark!

Er setzt sich für seinen Freund ein! Jean Todt (77) ist eine der wenigen Personen mit der Erlaubnis, Michael Schumacher (54) seit seinem Ski-Unfall vor zehn Jahren regelmäßig besuchen zu dürfen. Den genauen Gesundheitszustand des ehemaligen Formel-1-Fahrers versucht seine Frau Corinna (54) streng privat zu halten. Schumis enger Freund Jean steht voll hinter der Entscheidung der Familie und bittet die Öffentlichkeit, deren Wunsch zu respektieren!

Gegenüber der italienischen Zeitung Corriere della Sera sagt der Ex-Ferrari-Chef: "Wir sollten ihn in Ruhe lassen." Der 77-Jährige fordert, dass die Familie der Rennsportlegende endlich in Ruhe gelassen wird. "Obwohl wir wissen, dass der Unfall Folgen hatte, respektieren wir die Wünsche von Corinna und den Kindern nach Privatsphäre", gibt er weiter an. Jeder, der sagt, er wisse etwas über Schumis Situation, weiß eigentlich nichts, meint Jean.

In der Dokumentation "La Methode" blickte der Mann von Michelle Yeoh (60) nun auf Michaels Unfall und die Jahre danach zurück. "Michael ist immer noch präsent in meinem Leben und wird das immer bleiben, gleich in welcher Situation", erklärte er emotional. Er und Michael kennen sich bereits seit vielen Jahren – neben dem Gewinn von fünf Formel-1-WM-Titeln verbindet sie vor allem eine sehr enge Freundschaft, die bis heute anhält.

Getty Images Michael Schumacher und Jean Todt im Dezember 2003

Getty Images Michael Schumacher und Jean Todt im Juli 2002

Getty Images Michael Schumacher im Jahr 2012

