An Weihnachten: Helen Flanagan und Ex Scott für Kids vereint

Helen Flanagan (32) und Scott Sinclair ziehen für Weihnachten an einem Strang! 13 Jahre lang waren die "Coronation Street"-Darstellerin und der Fußballer ein Paar. Eigentlich hatten die zwei sogar geplant, den nächsten Schritt zu wagen und vor den Traualtar zu treten. Doch dann kam alles anders: Die zwei verkündeten im vergangenen Oktober, in Zukunft getrennte Wege gehen zu wollen. Für ihre drei gemeinsamen Kinder verbringt das Ex-Paar die Feiertage jedoch zusammen.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Helen einen Einblick in ihre Weihnachtstage. Darin ist der Moment zu sehen, in dem sie ihre älteste Tochter mit einem tierischen Weihnachtsgeschenk überrascht – sie bekam Meerschweinchen. Auch Scott ist mit von der Partie, was bedeutet, dass das einstige Traumpaar die Festtage aktuell gemeinsam verbringt. Scheint ganz so, als würden die zwei zum Wohle ihrer Kinder zusammenrücken!

Bereits vor einigen Wochen verriet ein Insider gegenüber The Sun, dass das Paar das diesjährige Weihnachtsfest zusammen verbringen würde. "Helen konzentriert sich nur auf die drei Kinder, die sie mit Scott hat, und sie wollen dieses Weihnachten so 'normal' wie möglich gestalten. Helen und Scott planen etwas Besonderes für die Kinder", plauderte die Quelle aus und verriet, dass sich die beiden auch in Zukunft immer wieder für ihre Kleinen zusammenraufen wollen würden.

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan mit ihren Kindern

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan im November 2022

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan und Scott Sinclair, Mai 2022

