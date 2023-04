Nach Beef: "Prominent getrennt"-Gloria und Niko küssen sich

Nikola und Gloria Glumac kommen sich wieder näher! Die einstigen Temptation Island-Kandidaten haben sich vor einigen Monaten getrennt, doch nun müssen sie bei Prominent getrennt wieder an einem Strang ziehen. In der Show kracht es zwischen ihnen gewaltig – aber ganz voneinander lassen kann das Ex-Ehepaar auch nicht. Nun kamen sich Niko und Gloria trotz Mega-Beef näher und küssten sich sogar!

Schon am Morgen kriegten sich die TV-Stars wieder in die Haare, weil Gloria sich von ihrem Ex nicht unterstützt fühlt. "Was mich einfach enttäuscht hat, war, dass ich gestern da unten stand, Jakub mich über zehn Minuten anbrüllt und du daneben stehst. [...] Es ist nicht männlich, wenn ein anderer Mann deine Ex oder Frau anbrüllt und du daneben stehst und einfach nur dumm guckst", schrie die Influencerin lautstark. Doch beim nächsten Spiel konnten die beiden überzeugen! So sicherten sie sich ihren Platz und durften von den anderen Kandidaten nicht rausgewählt werden.

Die Freude über den Triumph ließ den Streit zuvor direkt vergessen. Überglücklich zogen sich Niko und Gloria zurück – und das Tattoomodel deutete an, dass er seiner Ex gerne einen Kuss geben würde. Daraufhin fielen sich die beiden in die Arme und knutschen! "Ich fand den Kuss richtig schön. Das war so ein altes, vertrautes Gefühl", schwärmte Gloria danach.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

Prominent getrennt, RTL+ Nikola und Gloria Glumac bei "Prominent getrennt"

Prominent getrennt, RTL+ Gloria Glumac bei "Prominent getrennt"

RTL Nikola Glumac und Gloria Glumac bei "Prominent getrennt"

