Tiara oder keine Tiara: Prinzessin Kate ist unentschlossen

Wer trägt was? Die Krönung von König Charles III. (74) findet am 6. Mai statt. Die letzten Vorbereitungen für das Event sind in vollem Gange. Auch die Outfitplanung der royalen Gäste ist schon bald abgeschlossen. Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) sind das nächste royale Paar, auf dem der Fokus liegen wird – auch weil William nun die Nummer eins in der Thronfolge ist. Bei königlichen Großevents tragen die Frauen für gewöhnlich eine Tiara – Kate könnte nun aber mit dieser Tradition brechen!

Wie People jetzt berichtet, ist die Prinzessin von Wales noch unentschlossen, ob und welche Tiara sie tragen werden. Sollten Kate und andere weibliche Familienmitglieder sich gegen das Tragen einer Tiara entscheiden, könne dies auch Auswirkungen auf den gesamten Dresscode der Feier haben: Lange Roben könnten durch modernere Alternativen ersetzt werden und die Tiaras könnten zu Hüten oder Fascinators werden. "Ich hoffe, wir werden Tiaras sehen. Aber es ist auch möglich, dass Charles einen formalen Dresscode vorgibt. Wir würden immer noch Juwelen, edle Ketten und Broschen sehen, aber keine Tiaras", erklärt Royal-Schmuck-Expertin Lauren Kiehna.

König Charles und seine Frau Queen Consort Camilla (75) werden auf jeden Fall mit traditioneller royaler Kopfbedeckung zu sehen sein: Charles wird mit der St.-Edwards-Krone gekrönt, der wichtigsten Krone, die nur zu Krönungsfeiern getragen wird. Camilla hingegen wird die Krone von Queen Mary tragen und keine eigene neue Krone bekommen. Dies geschehe im Interesse der Nachhaltigkeit.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William in Boston 2022

Getty Images Prinzessin Kate beim Staatsbankett im Buckingham Palace, 2022

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im März 2023

