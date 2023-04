Aufgeregt: Sophia Thiel startet ihre eigene Skincare-Linie

Sophia Thiel (28) wird jetzt Beauty-Unternehmerin! Die Fitness-Influencerin teilt mit ihrer Community viele Einblicke in ihr Privatleben – unter anderem spricht sie auch immer wieder offen über ihre Essstörung und setzt sich für Body Positivity und mentale Gesundheit ein. In Zukunft wird es auf dem Account der Blondine wohl vermutlich aber etwas häufiger um das Thema Beauty gehen: Sophia bringt nämlich ihre eigene Skincare-Linie raus!

Aufgeregt verkündete Sophia via Instagram, dass bald ein großes Projekt ansteht: Sie wird demnächst ihre eigenen Pflegeprodukte rausbringen. "Bald ist es so weit! Am 11. April ist der Launch meiner eigenen Skincare-Linie ' The Skinimalist' – minimaler Zeitaufwand bei maximaler Pflege", freute die 28-Jährige sich stolz.

Die Reaktionen auf die Ankündigung waren jedoch durchwachsen. Während einige Follower sich tierisch auf die neue Pflegereihe freuten, zeigten sich andere ziemlich skeptisch. "Das nächste Geschäftsmodell, wo man den Followern wieder irgendeinen Mist andreht?" oder "Sie hatte mit Hautpflege noch nie was am Hut. Da wird nur ihre Reichweite genutzt", kritisierten einige Nutzer.

Sophia Thiel im Juni 2022

Sophia Thiel, Influencerin

Sophia Thiel, Influencerin

