Sie ist sauer: Melania Trump wohnt nicht mehr bei Donald!

Melania Trump (52) will sich offenbar nicht mit dem Trubel um Donald Trump (76) beschäftigen! Der einstige Präsident der USA macht derzeit einige Negativschlagzeilen: Er könnte wegen einer angeblichen Schweigegeldzahlung an den Pornostar Stormy Daniels (44) im Jahr 2016 angeklagt und sogar verhaftet werden. Donalds Ehefrau scheinen seine rechtlichen Probleme aber überhaupt nicht zu interessieren – Melania verbringt ihre Zeit gerade alleine in Florida!

"Melania führt ihr eigenes Leben und ist immer noch glücklich, in Mar-a-Lago zu sein, umgeben von Menschen, die sie lieben", verrät ein Insider nun People. Die 52-Jährige sei immer noch sauer über die angebliche Schmiergeldzahlung und wolle nicht über das Thema sprechen. Ihren Mann sehe sie nur noch selten zu Events. "Sie will es ignorieren und hofft, dass es vorbeigeht, aber sie hat kein Mitgefühl für Donalds Lage", erklärt die Quelle.

Der einstige Präsident der Vereinigten Staaten scheint sich davon aber nicht runterziehen zu lassen. "Er war bei einem politischen Abendessen mit fünf Freunden, ohne Melania", gab ein Informant dem Magazin preis. Donald hätte sich sogar an das DJ-Pult gestellt: "Er konnte nicht aufhören zu lächeln, als er 'Maria' aus 'West Side Story', die Titelmelodie von 'Phantom der Oper' und den Refrain von 'Hallelujah' spielte."

Getty Images Melania Trump im Januar 2021

Getty Images Melania Trump und Donald Trump im November 2022

Getty Images Donald Trump mit seiner Frau Melania, 2022

