Kündigt Taylor Swift mit ihren Kostümen eine Neuaufnahme an?

Gibt Taylor Swift (33) wieder versteckte Tipps? Die Sängerin veröffentlichte im vergangenen Jahr ihr neues Album "Midnights" und brach damit sämtliche Rekorde. Nun geht sie auf große US-Tour und spielte bereits erste Konzerte – und die haben es in sich. Die Songwriterin schafft es, 44 verschiedene Songs an einem Abend zu spielen und dabei in verschiedenen Outfits zu glänzen. Die "Anti-Hero"-Interpretin ist dafür bekannt, mit sogenannten "Easter Eggs" auf neue Projekte hinzuweisen. Die Fans glauben nun, dass Taylor bei ihrer "Eras"-Tour mit ihren Kostümen ihre nächste Neuaufnahme ankündigt.

Während der gesamten Tour zollte Swift mit ihren Outfits ihren vergangenen Epochen Tribut, darunter auch der Look aus ihrem "22"-Musikvideo, in dem sie schwarze Shorts, einen schwarzen Filzhut und ein schwarzes Hemd mit der Aufschrift "Not lot going on at the world" trug. Bei der Premiere in Arizona nahm sie eine entscheidende Änderung vor: Sie ließ das "not" aus dem T-Shirt-Slogan weg und schrieb stattdessen "A lot" in Rot. Auch bei anderen Outfits fiel die Hervorhebung verschiedener Buchstaben in der Farbe Rot auf.

Nach dem Kostümwechsel dauerte es nicht lange, bis die Fans zu spekulieren begannen. Einige vermuten, dass die roten Buchstaben "Speak Now (Taylor's Version)" bedeuten. Wie People berichtet, hatte Taylor vor längerer Zeit einmal ausgeplaudert: "Ich liebe Easter Eggs. Man trägt etwas, das etwas anderes vorwegnimmt, und die Leute finden das normalerweise nicht sofort heraus – aber sie wissen, dass man wahrscheinlich eine Botschaft vermittelt."

Getty Images Taylor Swift in einem Versace-Bodysuit

Getty Images Taylor Swift bei einem Konzert in Arlington

Getty Images Taylor Swift bei der "The Eras Tour" in Arizona

