Nach Ehe-Aus: Jolina Mennen wehrt sich weinend gegen Hate!

Wie geht es Jolina Mennen (30) nach dem Ende ihrer Ehe wirklich? Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin und ihr langjähriger Mann Florian hatten Mitte März in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass sie sich getrennt haben. In der Zeit danach teilte die Beauty immer wieder Schnappschüsse, auf denen sie selbstbewusst strahlt. Aus diesem Grund vermuteten Kritiker, dass sie längst über die Trennung hinweg sei. Jetzt wehrt sich Jolina unter Tränen gegen die fiesen Nachrichten im Netz – und erklärt, wie es ihr wirklich geht!

In ihrer Instagram-Story antwortet die Influencerin jetzt mit einem Tränen-Foto auf eine der kritischen Nachrichten – und dabei macht sie deutlich, dass sie das Ehe-Aus entgegen der Wahrnehmung vieler Hater noch nicht verarbeitet hat. "Aus Respekt vor all der schönen gemeinsamen Zeit haben wir uns entschlossen, im Guten auseinanderzugehen", erklärt sie und betont: "Bitte tut uns den Gefallen und reibt kein unnötiges Salz in die ohnehin noch offene Wunde."

Aber warum gewähren Jolina und Florian denn dann nicht einfach Einblicke in ihre Gefühlswelt? "Aus genau diesem Grund haben wir alle Interviews abgelehnt, weil es immer dazu führen wird, dass einer von uns als 'der Dumme' dasteht – und den gibt es in unserem Fall einfach nicht", stellt die YouTuberin klar.

Instagram / florianmennen Jolina und Florian Mennen

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Netz-Bekanntheit

Instagram / jolinamennen Verified Jolina Mennen im Juni 2022

