Nach Gerüchten: Datet Leonardo DiCaprio Maya Jama wirklich?

Was läuft wirklich zwischen Leonardo DiCaprio (48) und Maya Jama (28)? In der Vergangenheit sorgte der Schauspieler hin und wieder mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen: Nach seiner Trennung von Camila Morrone (25) wurde Leo des Öfteren bei Dates erwischt. Zuletzt wurde er häufiger mit dem Model Gigi Hadid (27) gesehen. Doch auch der Flirt scheint mittlerweile wieder vorbei zu sein – Leo soll nämlich ernstes Interesse an Maya haben!

Das behauptet jetzt zumindest eine Quelle gegenüber The Sun: "Sie leben in verschiedenen Ländern und Maya hat schon einmal eine Fernbeziehung geführt und weiß, dass es schwierig ist, also schauen sie einfach, wohin der Weg sie führt. Leo hat sie auf jeden Fall umworben, er liebt es, Zeit mit ihr zu verbringen."

Dennoch wollen sich die beiden nicht zu schnell in eine neue Beziehung stürzen, wie der Insider ebenfalls deutlich machte: "Sie haben beide erst kürzlich eine langjährige Beziehung hinter sich gelassen, sodass keiner von ihnen etwas überstürzen will – sie haben Spaß und sehen, wie es läuft."

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Maya Jama im Februar 2023

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

