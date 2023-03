Oscar-Party: Leo DiCaprio und Gigi heizen Dating-Gerüchte an

Können sie nicht ohne einander? Leonardo DiCaprio (48) und Gigi Hadid (27) sollen vergangenes Jahr miteinander angebandelt haben. Nachdem im Februar behauptet wurde, dass die Romanze zwischen ihnen erloschen sei, findet das Paar jedoch immer wieder zueinander. Vor wenigen Tagen soll der Schauspieler auf einer Pre-Oscar-Party viel Zeit mit dem Model verbracht haben. Nun heizen Leo und Gigi erneut Spekulationen an, nachdem beide wieder auf einer Party gesichtet wurden!

Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, besuchte der 48-Jährige die Oscar-Afterparty von Beyoncé (41) und Jay-Z (53) im Chateau Marmot, Los Angeles – genau wie Gigi. Gemeinsam vor die Linse bekommen haben die Paparazzi den "Once Upon A Time In Hollywood"-Darsteller und das Model nicht. Doch die Sichtung zur gleichen Zeit am selben Ort befeuert weiterhin die Spekulationen über eine Romanze zwischen den angeblichen Turteltauben.

Dies ist jedoch nicht die einzige Liebelei, die dem Oscar-Preisträger in den letzten Monaten nachgesagt wird. Wie Daily Mail berichtete, feierte er Ende Februar mit der 21-jährigen Josie Redmond. Danach folgte das Model Rose Bertram (28) und die Moderatorin Maya Jama (28).

Leonardo DiCaprio bei den Oscars 2020

Gigi Hadid, Model

Rose Bertram, Oktober 2022

