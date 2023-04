Neumama Molly-Mae Hague ist lässig in Lederjacke unterwegs

Molly-Mae Hague (23) entschied sich für einen lässigen Look! Ende Januar wurden die Influencerin und ihr Partner Tommy Fury erstmals Eltern: Tochter Bambi ist der ganze Stolz des Paares, das sich bei der britischen Version von Love Island kennengelernt hatte. Wenige Monate nach der Geburt ihrer Kleinen muss sich die Beauty noch an ihren veränderten Körper gewöhnen. Nichtsdestotrotz beweist Molly-Mae wie so oft Modegespür!

Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, ist die 23-Jährige am Dienstag bei einem sonnigen Spaziergang durch Manchester zu sehen. Molly-Mae war solo unterwegs, als sie entspannt durch die Stadt flanierte. Für ihren Ausflug setzte sie auf eine XL-Lederjacke und eine graue Hose. Das Outfit war in neutralen Farben gehalten – sie trug ein schwarzes T-Shirt und weiße Sneaker. Ihre Haare waren zu einem französischen Zopf zusammengebunden.

Vor wenigen Tagen hatte sie sich mit einem Update bei ihren Fans gemeldet und verraten, dass sie mit ihrem After-Baby-Body Probleme hat, passende Kleidung zu finden. "Ich habe gerade alles anprobiert, was ich bei Zara gekauft habe, nichts passt! Es ist so schwer, was zu finden, wenn du nicht mehr weißt, welche Größe du trägst", beschwerte sich Molly-Mae in ihrer Instagram-Story.

