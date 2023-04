Ohne Testament: So viel hinterließ Tom Parker seiner Witwe

Es ist ein kleiner Trost für Kelsey Parker. Im März vergangenen Jahres musste die Britin einen schweren Verlust verkraften: Ihr Mann Tom Parker (✝33) starb an einem Gehirntumor. Der The Wanted-Star hinterließ neben seiner Partnerin auch eine Tochter und einen Sohn. Die zweifache Mutter sprach stets offen über den Tod ihres Mannes. Jetzt wurde bekannt, dass Tom seiner Familie nach seinem Ableben ein kleines Erbe hinterlassen konnte.

Laut Daily Mail konnte der Sänger vor seinem Tod kein Testament mehr verfassen. Nichtsdestotrotz hinterließ er Kelsey umgerechnet rund 79.900 Euro. Da kein Dokument über seinen letzten Willen vorliegt, ging Toms Vermögen an seinen rechtmäßigen Nachlassverwalter, bei dem es sich um seine Witwe handelt. In seiner Hinterlassenschaft wurde ein Bruttowert von ca. 953.000 Euro festgestellt, abzüglich von Verbindlichkeiten, Schulden, Beerdigungskosten und Hypotheken kam es schließlich zu einer Summe von rund 80.000 Euro.

An Toms erstem Todestag richtete Kelsey emotionale Worte an ihre große Liebe. Via Instagram hatte sie ein Bild von sich und Tom geteilt. "Ein Jahr ohne dich. Du bist für immer mein Seelenverwandter!", schrieb sie unter die Aufnahme.

