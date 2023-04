Patrice Aminati hat ihre Krebs-Diagnose anfangs verdrängt

Patrice Aminati macht gerade eine schwere Zeit durch. Die Frau des beliebten TV-Moderators Daniel Aminati (49) gab vor wenigen Tagen bekannt, dass sie an Krebs erkrankt ist: Die Ärzte hatten ihr erklärt, dass der bösartige schwarze Hautkrebs bereits Metastasen gebildet hat. Trotz des schweren Schicksalsschlags zeigte sie sich in den sozialen Medien tapfer und zuversichtlich. Jetzt erklärt Patrice, dass sie kurz nach der Diagnose noch versuchte, ihre Krebserkrankung zu verdrängen.

Gegenüber RTL ruft sich die Mama einer kleinen Tochter jetzt die schweren Momente nach dem Termin mit dem Arzt in Erinnerung. "Es war, als ob es hier gar nicht um mich gehen würde. Ich habe also versucht, das wegzudrücken, zu verdrängen", beschreibt sie ihre Reaktion auf die Diagnose und betont zudem: "Vor allem habe ich an mein Baby, an unsere Tochter gedacht. Ich bin doch ihre Mama, ich kann doch hier nicht ausfallen."

Als Patrice daraufhin für weitere Untersuchungen und eine OP ins Krankenhaus kam, wurde sie offenbar erstmals so richtig mit ihrer Diagnose konfrontiert. "Am Eingangsschild der Station stand 'Tumorstation'. Das war ein Schlag – auch für Daniel und meine Eltern", erinnert sie sich.

Daniel und Patrice Aminati mit ihrer Tochter Charly Malika Aminati

Patrice Eva im April 2023

Daniel und Patrice Aminati im Juni 2022

