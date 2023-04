Von Ex Gloria beeinflusst? Nikola Glumac hat eigene Meinung!

Hat Nikola Glumac tatsächlich seine eigene Meinung vertreten? Bei Prominent getrennt benannte der Influencer seine Kontrahenten Kate Merlan (36) und Jakub Merlan-Jarecki (27) als schwächstes Team. Daraufhin entbrannte ein heftiger Streit – unter anderem warf Jakub ihm vor, nicht seine eigene Meinung, sondern die von seiner Ex Gloria zu vertreten. Im Interview mit Promiflash betonen Niko und Gloria, dass das aber nicht der Fall war!

Im Promiflash-Interview meint Gloria, dass Niko sehr wohl seine eigene Meinung hat. "Das Ding ist nur, dass Niko seine Meinung vor den anderen schlechter vertreten kann, als ich es zum Beispiel tue. [...] Niko hat sich also bei dem Spiel das erste Mal getraut, seine Meinung, die er mir schon davor 1.000 Mal gesagt hatte, den anderen auch direkt zu sagen", führt sie weiter aus. Auch Niko selbst macht deutlich, dass an Jakubs These, er habe keine eigene Meinung, nichts dran sei: "Der Jakub wollte einfach mich provozieren wegen Sendezeit und der wollte immer im Mittelpunkt stehen. Und seine Beleidigungen waren einfach unterste Schublade."

Dass Niko aber auch mal Kontra gegeben hat, habe Gloria sehr imponiert – schließlich habe sie sich immer einen Mann gewünscht, der zu seiner Meinung steht und nicht vor anderen kuscht. "Und dass Niko das gemacht hat, fand ich so gut. Ich war enorm stolz und habe mich für ihn gefreut, dass er endlich auch mal den Mut hatte, zu seiner Meinung zu stehen", freut sie sich.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

RTL Gloria Glumac und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

RTL Jakub Merlan-Jarecki bei "Prominent getrennt"

RTL Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

