Aus der Kindheit: Sylvie Meis war damals kleine Rabaukin!

Sylvie Meis (44) gibt ganz private Einblicke! Die niederländische Schönheit ist seit Jahren nicht mehr aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken. Als Teil der Das Supertalent-Jury wurde sie einem großen Publikum bekannt. Auch bei Let's Dance verzauberte sie zunächst als Kandidatin – dann jahrelang als Moderatorin. Sie zeigte sich stets professionell und charmant im TV. Als Kind scheint Sylvie aber etwas anders gewesen zu sein!

Anlässlich ihres Geburtsmonats teilt sie nun eine süße Anekdote aus ihrer Kindheit und überrascht damit ihre Fans auf Instagram: "Ironischerweise war ich damals eher ein Wildfang, kletterte auf Bäume, spielte mit den Jungs in der Schule Fußball und rannte im Wald herum." Die heute so Mode- und Beauty-affine Influencerin hatte damals also andere Interessen. Doch damit nicht genug: "Oft bin ich aus dem Fenster geklettert, obwohl ich mein Zimmer eigentlich gar nicht verlassen durfte", gibt Sylvie lachend zu.

Außerdem betont sie, dass ihr Sternzeichen Widder sehr zu ihr passen würde: "Es war von Anfang an klar, dass ich eine wilde kleine Widderin war, die sich unbedingt Gehör verschaffen wollte, große Träume wagte und etwas aus sich machen wollte." Und das hat Sylvie auch geschafft. Seit Jahren ist sie erfolgreiche Unternehmerin.

Getty Images Sylvie Meis bei der Unicef-Gala auf Capri

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im April 2022

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im November 2022 in Miami

