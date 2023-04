Das sind Nico Santos' Vorbereitungen für "Sing meinen Song"!

In wenigen Wochen ist es wieder so weit – die neue Staffel von Sing meinen Song flimmert über die Bildschirme! Dafür reisen dieses Mal unter anderem Nico Santos (30), Rapper Montez (28) und Stefanie Kloß (38) nach Südafrika, um gegenseitig ihre Songs zu performen. Um den Zuschauern das bestmögliche Erlebnis zu bieten, ist selbstverständlich einiges an Organisation gefragt. Nico verrät nun im Promiflash-Interview: So sehen die Vorbereitungen für "Sing meinen Song" aus!

"Man bekommt die Songs vier Monate vorher", verrät der Sänger gegenüber Promiflash. Danach überlegen die Teilnehmer sich, wie die Versionen der Lieder aussehen sollen. "Man probt und dann ist man zwei Wochen in Südafrika. Dort denkt man an nichts anderes mehr", berichtet Nico weiter. Zu diesem Zeitpunkt mache sich zugleich Vorfreude, Nervosität, aber auch Anspannung in ihm breit. Da es aber nicht das erste Mal ist, dass sich der "Running Back To You"-Interpret diesem Abenteuer stellt, gehe Nico etwas gelassener an die Staffel heran.

Wie Vox bereits zuvor in einer Pressemitteilung bestätigte, wird Johannes Oerding (41) zum dritten Mal als Gastgeber durch die Abende führen. Neben Nico und Stefanie werden aber auch Lea (30) und Clueso (42) sich erneut der Herausforderung "Sing meinen Song" stellen. Für frischen Wind sorgen dagegen Montez und Newcomerin Alli Neumann.

Anzeige

Getty Images Nico Santos im November 2019 in Baden-Baden

Anzeige

Getty Images Nico Santos bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2022

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding und Clueso bei "Sing meinen Song"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de