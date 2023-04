Intervention: Britney Spears soll sich um Karriere kümmern

Britney Spears' (41) Manager hofft darauf, dass sie bald wieder Musik macht. Seit dem Ende der 13-jährigen Vormundschaft im November 2021 wird immer wieder darüber spekuliert, ob die Sängerin wieder ins Musikgeschäft einsteigt. Im Sommer des vergangenen Jahres dann die Überraschung: Britney veröffentlichte einen Hit mit Elton John (76). Doch auf weitere Songs warten ihre Fans seither vergeblich. Britneys Manager startete daher nun eine Intervention und versuchte sie davon zu überzeugen, neue Musik zu machen.

Wie ein Insider gegenüber Daily Mail ausplauderte, habe das ernste Gespräch zwischen der 41-Jährigen und Cade Hudson während ihres Urlaubs in Mexiko stattgefunden. "Cade möchte, dass Britney zu dem zurückkehrt, was sie liebt, denn sie ist eine talentierte Künstlerin", berichtete die Quelle. Der Manager sei überzeugt davon, dass Britney noch immer die Leidenschaft fürs Singen in sich trage. "Er wollte in ihre Karriere eingreifen und ihr gleichzeitig helfen, wieder zu sich selbst zu finden. Er hat ihr gesagt, dass sie noch nicht das Handtuch werfen kann und er hat sie daran erinnert, wer sie wirklich ist", verriet der Insider.

Ob die "Hold It Against Me"-Interpretin sich den Rat und die Bitte ihres Managers und Freundes wirklich zu Herzen nimmt, bleibt abzuwarten. Doch die Quelle betonte, dass Cade es geschafft habe, Britney die Augen zu öffnen. "Er ist einer der wenigen Menschen auf der Welt, dem Britney vertraut", stellte der Insider klar.

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Getty Images Britney Spears bei den MTV VMAs in NYC im August 2016

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Glaubt ihr, Britney wird bald wieder Musik machen? Ich hoffe es! Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de