"Prominent getrennt"-Beef: Niko lästerte erst noch mit Jakub

Jakub Merlan-Jarecki (27) ist der Kragen geplatzt. Der Fußballer ist derzeit mit seiner Ex-Partnerin Kate Merlan (36) in der zweiten Staffel Prominent getrennt zu sehen. Während er mit seiner Verflossenen eigentlich ganz gut zurechtkommt, geriet er in der vergangenen Folge aber mit Gloria und Nikola Glumac heftig aneinander. Gegenüber Promiflash verrät Jakub nun, was ihn so sehr auf die Palme brachte.

"Ich bin der Typ frei Schnauze und sage, was ich denke, vor allem wenn jemand psychisch und emotional fertiggemacht wird", erklärt Jakub im Promiflash-Interview. Er habe immer den Eindruck gehabt, Niko könne bei Gloria nicht er selbst sein und sei "fremdgesteuert". Am Abend vor dem Streit habe das Malemodel noch mit dem Sportler über seine Ex gelästert und sich beschwert, dass sie ihn nicht als richtigen Mann sehe. Dass er Jakub dann so anging, brachte das Fass zum Überlaufen: "Bei dem Spiel fällt er uns dann eiskalt in den Rücken. Und spätestens ab da wusste ich, dass er wieder den Befehl seiner Herrin ausführt."

Der Abend und die Tatsache, dass Niko sich bewusst gegen Jakub stellte, habe dessen Meinung stark verändert. "Anfangs dachte ich, er sei ein lieber Junge. Aber im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass er eine echt linke Bazille ist", meint der 27-Jährige. Er wünsche nicht mal seinem ärgsten Feind, so behandelt zu werden wie Niko von Gloria.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

Jakub Merlan-Jarecki bei "Prominent getrennt"

Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

"Temptation Island"-Kandidatin Gloria Glumac mit ihrem Mann Nikola

