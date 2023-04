Stormy Daniels packt neue Details über Nacht mit Trump aus!

Stormy Daniels (44) lässt die Nacht mit Donald Trump (76) noch einmal Revue passieren. Derzeit steht der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten in New York vor Gericht. Grund dafür ist unter anderem seine angebliche Schmiergeldzahlung an Stormy Daniels. Der Geschäftsmann soll in der Vergangenheit Sex mit dem Ex-Pornostar gehabt haben und das vertuschen wollen. Während Donald Trump der Prozess gemacht wird, packt Stormy nun pikante Details über ihre Nacht mit ihm aus!

Im Interview mit Vogue verrät die 44-Jährige, dass der Ex-Präsident sie zum Abendessen in sein Hotelzimmer eingeladen habe. "Wenn die Leute 'Hotelzimmer' hören, denken sie gleich, man geht hinein und da steht gleich ein Bett. So war das nicht. [...] Deswegen schien es nicht so merkwürdig, als er vorschlug, dass wir Essen aufs Zimmer bestellen. Ich hatte nie das Gefühl, dass er versuchte, mich zu verführen", erzählt sich die Ex-Pornodarstellerin. Doch an den Rest des Abends könne sie sich nur noch vage erinnern. Nachdem Stormy auf der Toilette gewesen war, habe Trump plötzlich nur noch in Unterhose vor ihr gestanden. Wie es zum Sex kam, wisse sie nicht mehr. "Ich weiß, dass ich nicht Nein gesagt habe. Aber ich weiß auch, dass ich nicht Ja gesagt habe. Ich wurde nicht bedroht. Ich weiß es nicht", gesteht sie.

Doch auch wenn Stormy sich nicht gegen den Sex mit dem 76-Jährigen gewehrt habe, scheint es dennoch nicht ganz freiwillig dazu gekommen zu sein. "Ich erinnere mich, dass ich dachte: Sein Leibwächter steht direkt vor dieser Tür. Was passiert, wenn ich ihn schlage? Wird der Leibwächter hereinstürzen?", berichtet die 44-Jährige.

Getty Images Donald Trump vor dem Gericht in Manhattan, April 2023

Getty Images Stormy Daniels, Ex-Pornostar

Getty Images Donald Trump im Gerichtssaal, April 2023

