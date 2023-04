Verstörender Post: Britney Spears zeigt ihre Schweißflecken

Mit diesem Posting dürfte Britney Spears (41) erneut für Fragezeichen bei ihren Followern sorgen! Die US-amerikanische Musikerin hatte in der Vergangenheit immer wieder große Besorgnis bei ihrer Community ausgelöst. Der Grund: Die "Toxic"-Sängerin hatte jahrelang unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (70) gelebt und während dieser Zeit regelmäßig kuriose Beiträge auf Social Media geteilt. Doch auch nach dem Ende der gesetzlichen Betreuung reißen die bizarren Posts nicht ab: Britney präsentierte ihren Fans jetzt ihre Schweißflecken im Netz...

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Blondine jetzt einen kurzen Clip, in dem sie in einem hautengen grünen Kleid vor einer Graffiti-Wand posiert. Dabei streckt sie die Arme in die Luft und zeigt offenbar total stolz ihre großen Schweißflecken unter ihrer Brust. "Mir war in meinem Auto heiß", erklärte die "If U Seek Amy"-Interpretin zu dem skurrilen Video.

In der Vergangenheit hatten immer wieder unzählige Fans ihre Sorgen unter den Postings zum Ausdruck gebracht. Doch mittlerweile gibt Britney ihren Fans auf der Fotoplattform nicht mehr die Möglichkeit, ihre Bedenken auszudrücken – die 41-Jährige hat die Kommentarfunktion auf ihrem Profil nämlich schon seit ein paar Wochen abgestellt.

Britney Spears, Sängerin

Britney Spears, Sängerin

Britney Spears bei den MTV VMAs in NYC im August 2016

