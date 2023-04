Kurz vor Tod: Das war Paul Cattermoles letzter Netz-Beitrag

Was waren seine letzten Gedanken? Eigentlich wollte Paul Cattermole (46) mit seiner Band S Club 7 in diesem Jahr wieder auf Tour gehen – doch nun kam eine schockierende Nachricht: Der Sänger ist heute mit nur 46 Jahren gestorben. Dabei sollen keine ungewöhnlichen Umstände zu seinem Tod geführt haben. Paul hatte in seinem letzten Post noch von der anstehenden Tour geschwärmt.

Pauls letzter Instagram-Post war am 16. März, in dem er einen Sketch über das "Vorsingen" von S Club 7 für die Eurovision teilte. In dem herzerwärmenden Clip sprach die Gruppe vor den Richtern Graham Norton (60), Lulu und Sam Ryder vor, um den Eurovisionsauftritt des Vereinigten Königreichs zu bestreiten. Die Juroren erklärten, dass sie "auf der Jagd" nach dem nächsten Kandidaten des Vereinigten Königreichs seien, und Lulu fügte hinzu: "Ihr werdet nicht glauben, wer der Nächste ist: Du glaubst gar nicht, wer da alles mitmachen will". Die Kamera zeigte dann die berühmten Gesichter, die vorsangen, darunter S Club 7, Fleur East und Miranda Hart.

S Club 7 gehörten von 1998 bis 2003 zu den angesagtesten Bands Europas. Eigentlich wollten sie in kompletter Besetzung zum 25. Jubiläum zu einer großen Reunion-Tour zusammen kommen. "Wir freuen uns sehr, unseren Fans im ganzen Land die S-Club-Party zu präsentieren", verkündete die britische Musikgruppe noch vor zwei Monaten.

Getty Images Die Mitglieder von S Club 7 bei einer Pressekonferenz im November 2014

Instagram / paul_cattermole Paul Cattermole, Musiker

Getty Images Die Mitglieder von S Club 7

