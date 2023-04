Liebesgerüchte: Stefanie Giesinger postet Herz bei Jeremy!

Ist das nun die offizielle Bestätigung ihrer Liebe? Stefanie Giesinger (26) war jahrelang mit dem britischen YouTuber Marcus Butler (31) zusammen. Doch 2022 kamen Trennungsgerüchte auf – die der Hottie nach langem Schweigen im Oktober endlich bestätigte. Offenbar war die Influencerin zu dem Zeitpunkt schon wieder vergeben. Laut Medienberichten datet sie seit August Jeremy Steeb. Tatsächlich kommentierte Stefanie auch eines seiner Bilder auf Social Media...

Bei einem genauen Blick in sein Instagram-Profil entdeckt man Spuren der einstigen Germany's next Topmodel-Gewinnerin. Stefanie postete ein rotes Herz unter einem Foto von Jeremy, auf dem er lässig posiert – wollen sie aus ihrer angeblichen Beziehung also gar kein Geheimnis machen? Auch ein etwas älteres Posting ließ die 26-Jährige nicht unkommentiert – jedoch war diese Reaktion deutlich unromantischer.

"Tropische Lavendelmilch mit etwas Maca-Wurzel", heißt es in Jeremys Bildunterschrift. Unter den coolen Pics des Unternehmers teilt Stefanie ein passendes Milchglas-Emoji. Der Kommentar ist allerdings schon 16 Wochen alt. Die beiden scheinen sich also wirklich schon länger zu kennen.

Instagram / jeremysteeb Jeremy Steeb, Unternehmer

Getty Images Stefanie Giesinger, Model

AEDT Jeremy Steeb, Unternehmer

