Nach Shitstorm: Shania Twain rechtfertigt sich für Outfits

Jetzt rechtfertigt sich Shania Twain (57) für ihre Outfits! Am vergangenen Sonntag wurden zum 57. Mal die CMT Music Awards verliehen – ein Preis für Countrymusik. Auch Shania ist auf der Veranstaltung zu Gast gewesen und präsentierte sich in zwei eher außergewöhnlichen Looks. Dafür hat sie im Netz einen heftigen Shitstorm abbekommen. Das lässt Shania aber nicht auf sich sitzen und verteidigt ihre Outfits.

"Mode ist für mich ein starkes Werkzeug, das dazu beiträgt, meine Persönlichkeit zu vermitteln und meine Kreativität auszudrücken", schreibt die 57-Jährige am Mittwoch auf ihrem Instagram-Kanal und erklärt ihren Followern weiter: "Außer mit meinen Freunden über Nacht abzuhängen, ist [Fashion] einer meiner Lieblingsbeschäftigungen, wenn ich an Preisverleihungen teilnehme." Sie sei ihrem Team sehr dankbar für die Unterstützung dafür und betonte: "Das Leben ist zu kurz, um langweilige Klamotten zu tragen!"

Scheinbar geht es Shania mit ihren Haaren ziemlich ähnlich. Lange hält sie es mit einer Frisur offenbar nicht aus. Auf den CMT Music Awards ist sie mit einer roten Mähne aufgetaucht – bei der Veranstaltung davor hatte sie sich mit braunen Wellen gezeigt.

Anzeige

Getty Images Shania Twain bei den CMT Music Awards 2023

Anzeige

Getty Images Shania Twain im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Shania Twain im Oktober 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de