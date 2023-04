"Seine Blicke": Bachelor David schon in Angelina verliebt?

Hat er sich schon entschieden? Die Datingshow Der Bachelor ist bereits in vollem Gange – und David Jackson datet, was das Zeug hält, um die Richtige für sich zu finden. Die Kandidatin Angelina Utzeri ist zwar noch ungeküsst, gilt aber trotzdem als große Favoritin. "Er ist total in dich verliebt. Wir können alle nach Hause gehen", meinte nun Angelinas Mitstreiterin Alyssa in Folge sechs.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de