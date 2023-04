Seltener Auftritt: Prinzessin Eugenie überrascht Schulkinder

Prinzessin Eugenie (33) strahlt mit der Kamera um die Wette! Die Enkelin von Queen Elizabeth II. (✝96) verkündete Anfang des Jahres total überraschend, dass sie und ihr Mann Jack Brooksbank (37) zum zweiten Mal Eltern werden. Seitdem sieht man die Tochter von Sarah Ferguson (63) und Prinz Andrew (63) allerdings nur noch selten in der Öffentlichkeit. Doch jetzt macht sie eine kleine Ausnahme: Bei einem Event in London setzt sie ihren Babybauch gekonnt in Szene!

Auf dem Instagram-Kanal der Organisation The Anti-Slavery Collective's strahlt die 33-Jährige auf einigen Fotos ziemlich ausgelassen in die Kamera. Zu einem schwarzen Kleid kombinierte die werdende Mama eine weinrote Weste. Unter anderem sprach Eugenie an diesem Tag mit Schülern einer sechsten Klasse über das Thema moderne Sklaverei – und war eine Prinzessin (34) zum Anfassen: Mitten im Klassenzimmer setzte sich die Royal-Beauty zu den Kids. Ganz offensichtlich denkt die Schwester von Prinzessin Beatrice noch lange nicht an die bevorstehende Babypause.

Die Prinzessin und ihr Mann Jack Brooksbank bekamen 2021 ihr erstes Kind. Erst kürzlich hatte August seinen zweiten Geburtstag. Mit einem süßen Post hatte Eugenie ihrem Sohn gratuliert. "Alles Gute zum zweiten Geburtstag an unseren Jungen Augie. Du bist unsere größte Freude in der Welt. Tanze und lächle weiter, mein Engel", hatte sie ihrem Kleinen im Netz einen niedlichen Text gewidmet.

Getty Images Prinzessin Eugenie im März 2019

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, April 2020

