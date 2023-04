So rührend reagierte Jeremy Renners Tochter (10) nach Unfall

Jeremy Renner (52) gewährt ganz private Einblicke! Am Neujahrstag war der Marvel-Star in einen verheerenden Unfall verwickelt worden: Weil er seinen Neffen vor einer Schneemaschine hatte retten wollen, war er eingeschritten und schließlich selbst von dem Pflug erfasst worden. Daraufhin musste der Schauspieler mit rund 30 Knochenbrüchen in ein Krankenhaus eingeliefert werden und kämpft sich bis heute zurück ins Leben. In einem ersten Interview erinnert sich Jeremy an den Vorfall – und die ersten emotionalen Worte seiner zehnjährigen Tochter!

In der Doku "A Story of Terror, Survival and Triumph 'Jeremy Renner" spricht der Hollywood-Star mit Journalistin Diane Sawyer (77) über den Unfall. Dabei berichtet der 52-Jährige auch, wie seine Tochter Ava nach dem tragischen Unfall reagierte. "Sie sagte, sie habe Angst. Sie sagte, dass sie mich liebt", verrät Jeremy in dem Kurzfilm über seine verängstige Tochter, die er mit seiner Ex Sonni Pacheco hat.

Auch wenn Jeremy noch immer schwer mit den Folgen des Unfalls zu kämpfen hat, bereut der "Avengers"-Darsteller nichts! "Ich würde es wieder tun. Denn die Schneepflugmaschine fuhr direkt auf meinen Neffen zu", erzählt er in dem Interview-Special weiter.

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, US-amerikanischer Schauspieler

Getty Images Jeremy Renner im Januar 2017

Getty Images Jeremy Renner bei der Premiere von "Hawkeye"

