Bei "The Masked Singer" raus: Dieser Star war der Waschbär!

Und wieder wurde ein The Masked Singer-Geheimnis gelüftet! In der vergangenen Woche war die diesjährige Staffel der beliebten Rateshow endlich wieder an den Start gegangen – und schon in Show Nummer eins hatte ein Kandidat seine Maske abnehmen müssen: Unter dem Känguru-Kostüm hatte sich kein Geringerer als Jan Josef Liefers (58) versteckt. Jetzt zerplatzte auch für den zweiten Teilnehmer der Traum vom "The Masked Singer"-Sieg: Der Waschbär ist raus – und unter der Maske steckte Daniel Boschmann (42)!

Nachdem die bunten Masken am heutigen Abend zunächst in zwei Vierer-Gruppen gegeneinander antreten mussten, wackelten am Ende des Abends der Igel, der Waschbär, das Seepferdchen und der Pilz. Doch für einen Kandidaten reichten die Stimmen nicht für den Einzug in die nächste Runde: Der Waschbär flog raus und musste daraufhin seine Identität preisgeben – unter der aufwendigen Kostümierung verbarg sich der TV-Moderator Daniel Boschmann!

Somit kämpfen in der nächsten Woche noch sieben Masken um den Pokal! Neben der Diamantula und dem Frotteefant wollen es auch der Schuhschnabel und der Toast auf den ersten Platz schaffen. Doch der Igel, der Pilz und das Seepferdchen machen ihnen dabei weiterhin Konkurrenz.

Getty Images Ruth Moschner bei "The Masked Singer", Oktober 2022

SAT.1 / Christoph Köstlin Daniel Boschmann, 2021

ProSieben/ Willi Weber Matthias Opdenhövel mit dem Schuhschnabel, dem Punk-Igel und dem Seepferdchen

