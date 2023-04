Bescheiden: Das wünscht sich Chris Appleton für Hochzeitstag

Er hat einen Wunsch für seinen Hochzeitstag! Anfang der Woche wurde bekannt, dass Haarstylist Chris Appleton (39) und "White Lotus"-Darsteller Lukas Gage (27) verlobt sein sollen. Seine Beziehung machte das Paar im März 2023 öffentlich und zeigte sich danach gemeinsam bei einigen Events. Zu einer Veranstaltung in Los Angeles erschien der Stylist jetzt aber allein. Dabei deutet Chris einen Wunsch für seine Hochzeit an!

Bei einem Beauty-Event in Los Angeles beschrieb der 39-Jährige in einem Interview mit E! News, was er sich für seinen Hochzeitstag wünscht. "Ich hoffe mal, dass ich an dem Tag freihabe", scherzte Chris. Seine Inspiration für Hochzeitsstylings habe einen ganz anderen Ursprung als seine üblichen anderen Projekte wie rote Teppiche und Fotoshoots, erklärte er weiter: "Es geht eigentlich nur um Liebe, und Liebe ist etwas ganz Besonderes. [...] Es ist ein glücklicher Moment. Wenn man auf dem roten Teppich auftritt, ist das viel stressiger, weil man unter großem Druck steht. Aber eine Hochzeit ist etwas ganz anderes."

Dass Chris und Lukas wirklich verlobt sind, haben die beiden noch nicht bestätigt. Diese Woche begrüßten sie allerdings ein neues vierbeiniges Mitglied in ihrer Familie: einen Huskywelpen namens Dash. Beide posteten Schnappschüsse mit dem Kleinen auf ihren Instagram-Profilen und auf einigen der Bilder sieht man deutlich die Ringe an ihren linken Ringfingern.

Anzeige

Instagram / chrisappleton1 Chris Appleton und Lukas Gage, 2023

Anzeige

Getty Images Lukas Gage im Jahr 2023

Anzeige

Instagram / lukasgage Lukas Gage und Chris Appleton auf einem Quad

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de