Nach Kiefer-Operation: Anna Heiser hat fünf Kilo abgenommen

Anna Heisers (32) OP hatte weitreichende Auswirkungen auf ihren Körper. Ende März unterzog sich die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin einem Eingriff am Kiefer. Dafür musste sie ihre Farm in der namibischen Peripherie verlassen und mehrere Tage in der Hauptstadt Windhoek verbringen – fernab von ihrem Ehemann Gerald und ihren beiden Kindern. Nun meldet sich Anna mit einem Update und verrät: Sie hat durch die OP bereits Gewicht verloren.

"Die vergangenen zwei Wochen waren spannend. Ich habe mittlerweile über fünf Kilo abgenommen. Ich kann mich nur flüssig ernähren. Das ist schon eine Herausforderung", erzählte die Auswanderin in ihrer Instagram-Story. Dennoch betonte sie, das Gröbste mittlerweile überstanden zu haben. "Es ist immer noch ziemlich geschwollen, aber das ist nichts im Gegensatz dazu, wie ich direkt nach der OP aussah. Ich habe noch blaue beziehungsweise gelbe Flecken", berichtete die Influencerin.

Der Stress im Zuge des Eingriffs habe jedoch auch Auswirkungen auf die Ernährung von Annas Tochter gehabt: "Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Stillen, denn ich denke, dass mein Körper einfach zu gestresst war und ich hatte auf einmal kaum bis keine Milch." Inzwischen sei aber auch das überstanden.

