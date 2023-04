"The Last of Us": Bekam Bella Ramsey weniger Geld als Pedro?

Wurde Bella Ramsey (19) schlechter bezahlt als ihr "The Last Of Us"-Kollege Pedro Pascal (48)? Die HBO-Serie feierte vor wenigen Monaten Premiere und entwickelte sich schnell zu einem internationalen Hype. Ein Millionenpublikum feiert die auf einem Videospiel basierende Zombie-Show, in der Pedro und Bella die tragenden Rollen spielen. Es soll aber einen massiven Unterschied zwischen den Gehältern der Hauptdarsteller gegeben haben – zum Nachteil von Bella!

Derzeit wird im Netz spekuliert, wie viel Geld der 19-jährige britische Star für die Arbeit an "The Last Of Us" bekam. Einigen Berichten zufolge soll Bella etwa 580.000 Euro für die gesamte Staffel bekommen haben – Pedro soll währenddessen rund 5 Millionen Euro verdient haben! Wie Variety schon vor Drehbeginn veröffentlicht hatte, wurden dem 48-Jährigen rund 550.000 Euro pro Folge gezahlt. Die zwei Schauspieler haben sich aber bisher noch nicht zu den Gerüchten um der mutmaßlich ungerechten Bezahlung geäußert.

Das Nachwuchstalent hatte für seine Besetzung viel Hate abbekommen: "Es gab Zeiten, in denen ich das noch witzig fand. Dann ist es aber auch vorgekommen, dass ich am Ende einer zehnminütigen Scrolling-Session mein Handy weggelegt und gedacht habe: 'Vielleicht war das eine schlechte Idee'", erklärte Bella im Interview mit der New York Times.

