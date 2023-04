Wegen Karriere: Mit Lewis Capaldis Gesundheit geht es bergab

Lewis Capaldis (26) Gesundheit leidet! Der Sänger hatte bereits mit seiner ersten Single "Bruises" internationale Bekanntheit erlangt – seitdem folgen ihm in den sozialen Netzwerken über sechs Millionen Menschen. In den vergangenen Jahren räumte er sogar drei Auszeichnungen ab. Doch der Ruhm bringt wohl nicht nur positive Aspekte mit sich. Lewis berichtet, dass sich sein Gesundheitszustand mit zunehmendem Erfolg verschlechtert hat.

In seiner Netflix-Dokumentation "How I'm Feeling Now", die am kommenden Mittwoch erscheint, wird er über seine psychischen Probleme sprechen. Offenbar leidet er am Imposter-Syndrom, das seit dem Beginn seiner Karriere stärker geworden ist – dabei leiden Betroffene an massiven Selbstzweifeln und glauben unter anderem, sie hätten ihren Erfolg nicht verdient. Auch habe er Panikattacken, die extreme Auswirkungen auf seinen Körper hätten. "Die Zuckungen, die ich habe, werden schlimmer, wenn ich mich hinsetze, um Klavier zu spielen. [...] Und ich werde wirklich kurzatmig", erklärt er in dem Film.

Zudem leide Lewis an dem von motorischen und vokalen Tics geprägten Tourette-Syndrom. Darüber sprach er in der vergangenen Woche mit The Sunday Times gesprochen und verriet: "Unglücklicherweise ist es gerade die Musik, die mich zu meinen Ticks verleitet."

